Россияне заявили об атаке на порт "Кавказ" на Кубани: есть погибший и раненые – карта

Предварительно известно, что под удар попал железнодорожный паром, ходящий по маршруту "Кавказ" – "Керчь"

Порт "Кавказ" (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российская военная пропаганда утверждает, что утром 23 июля был атакован порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, есть погибший и раненые.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Предварительно известно, что под удар попал железнодорожный паром, ходящий по маршруту "Кавказ" – "Керчь". В результате атаки погиб один член экипажа, есть раненые, передают местные власти.

Украинский Telegram-канал Крымский ветер писал, что в сторону порта отправились бригады "скорых" и другие оперативные службы. По словам Кондратьева, на месте возник пожар.

Карта: Google

Карта: Google

В ночь на 9 июля 2024 года беспилотники СБУ и ГУР атаковали военный аэродром в Астраханской области, электроподстанцию в Ростовской и нефтебазу в Волгоградской области.

В ночь на 13 июля дроны СБУ атаковали российскую нефтебазу, на территории которой хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12 500 кубометров.

Читайте также: ГУР атаковало нефтеперерабатывающий завод на Кубани – фото и видео последствий от источника