Росіяни заявили про атаку на порт "Кавказ" на Кубані: є загиблий та поранені – мапа

Попередньо відомо, що під удар потрапив залізничний пором, який ходить за маршрутом "Кавказ" – "Керч"

Порт "Кавказ" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російська воєнна пропаганда стверджує, що зранку 23 липня було атаковано порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, є загиблий та поранені.

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Попередньо відомо, що під удар потрапив залізничний пором, який ходить за маршрутом "Кавказ" – "Керч". Внаслідок атаки загинув один член екіпажу, є поранені, передає місцева влада.

Український Telegram-канал "Крымский ветер" писав, що у бік порту вирушили бригади "швидких" та інші оперативні служби. За словами Кондратьєва, на місці виникла пожежа.

Мапа: Google

Мапа: Google

У ніч проти 9 липня 2024 року безпілотники СБУ та ГУР атакували військовий аеродром в Астраханській області, електропідстанцію у Ростовській та нафтобазу у Волгоградській області.

У ніч проти 13 липня дрони СБУ атакували російську нафтобазу, на території якої зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом 12 500 кубометрів.

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