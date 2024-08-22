Пропагандисти Кремля підтвердили влучання у пором "Конро Трейдер" на Кубані: відео вибуху
Російська воєнна пропаганда стверджує, що українські військові знищили пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" на Кубані. Ресурси Кремля публікують з місця події відео моменту вибуху та подальшого займання.
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Вдень 22 серпня Telegram-канали ворога з посиланням на джерела в порту "Кавказ" у Краснодарському краї писали, що на одному з поромів, завантаженому залізничними цистернами з пальним, пролунав вибух.
Згодом топпропагандисти РФ, підконтрольні Кремлю, підтвердили влучання у пором та опублікували відео з місця події.
"Пожежі на поромі в порту Кавказ після атаки ЗСУ присвоєно ранг №3, на місце направлено пожежний поїзд", – повідомляє оперштаб Кубані.
- 31 травня 2024 року по території порту "Кавказ" вже було завдано удару. Тоді у Генштабі зазначили, що ударів по нафтових терміналах в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".
- 23 липня росіяни повідомили, що під удар потрапив залізничний пором, який ходить за маршрутом Кавказ – Керч.
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