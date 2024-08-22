Z-канали пишуть про ракетну атаку на порт "Кавказ" у Краснодарському краї – відео пожежі
Російська воєнна пропаганда стверджує, що вдень 22 серпня було атаковано порт "Кавказ" на Кубані. Місцеві ресурси публікують фото та відео масштабної пожежі.
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Telegram-канали ворога з посиланням на джерела в порту "Кавказ" у Краснодарському краї пишуть, що близько 16:30 на поромі "Акватрейдер", завантаженому залізничними цистернами з пальним, пролунав вибух.
Росіяни перекрили рух Керченським мостом.
На опублікованих фото видно великий стовп чорного диму, що здіймається над акваторією Чорного моря. На відео – пожежа в районі порту.
- 31 травня 2024 року по території порту "Кавказ" вже було завдано удару. Тоді у Генштабі зазначили, що ударів по нафтових терміналах в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".
- 23 липня росіяни повідомили, що під удар потрапив залізничний пором, який ходить за маршрутом Кавказ – Керч.
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