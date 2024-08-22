Z-каналы пишут о ракетной атаке на порт "Кавказ" в Краснодарском крае – видео пожара

Предварительно известно, что под атаку попал загруженный топливом паром "Акватрейдер" в порту "Кавказ"

Порт ''Кавказ'' (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российская военная пропаганда утверждает, что днем 22 августа был атакован порт "Кавказ" на Кубани. Местные ресурсы публикуют фото и видео пожара.

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Telegram-каналы врага со ссылкой на источники в порту "Кавказ" в Краснодарском крае пишут, что около 16:30 на пароме "Акватрейдер", загруженном железнодорожными цистернами с топливом, раздался взрыв.

Россияне перекрыли движение по Керченскому мосту.

На опубликованных фото виден большой столб черного дыма, возвышающийся над акваторией Черного моря. На видео – пожар в районе порта.

Фото: соцсети

Карта: Google

Карта: Google

31 мая 2024 года по территории порта "Кавказ" уже был нанесен удар. Тогда в Генштабе отметили, что удары по нефтяным терминалам в районе порта "Кавказ" были нанесены несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

23 июля россияне сообщили, что под удар попал железнодорожный паром, который ходит по маршруту Кавказ – Керчь.

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