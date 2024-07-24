Удар по складу боеприпасов под Воронежем. Разведка Британии показала фото последствий

В британской разведке отметили, что это будет побуждать россиян рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Появились спутниковые фотографии последствий удара беспилотников Службы безопасности Украины по складу боеприпасов в селе Сергеевка Воронежской области России 7 июля. Соответствующие снимки и оценку последствий атаки обнародовала британская разведка.

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В разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании от 24 июля говорится, что удар по военному объекту привел к почти полному уничтожению всего, что там хранилось.

Британская разведка называет это "значительным уроном" для оккупационной армии, поскольку склад занимал девять квадратных километров. Он, вероятно, являлся местом хранения ракет класса "земля-земля", а также стрелкового оружия.

"Это еще больше усложнит России и без того проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов", — говорится в разведывательном отчете.

В то же время, там добавляют, что это еще больше подчеркивает "неспособность России защитить ключевые объекты в районе, который может похвастаться плотным размещением противовоздушной обороны, примерно в 80 км от границы с Украиной".

"Россия не может позволить себе такие потери, учитывая стратегию войны на истощение. Такой подход требует огромного количества боеприпасов. Сейчас Россия рассчитывает на своих ограниченных иностранных партнеров в этом вопросе через свою оборонную разведку", — подчеркнули в Минобороны Британии.

Фото: Британская разведка

Фото: Британская разведка

Фото: Британская разведка

Фото: Британская разведка

Вечером 1 июля сообщалось о взрывах в Крыму, работе российской ПВО и огромном черном "грибе" дыма. Громко было примерно в 19:00.

2 июля Олещук сообщил, что украинские военные нанесли "сокрушительный" удар по складу боеприпасов россиян во временно оккупированном Крыму.

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