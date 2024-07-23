"Схемы" показали спутниковые фото новой военной базы россиян в 200 км от линии фронта

По данным "Схем", база может принадлежать к 100-му военному полку материально-технического обеспечения ВС РФ

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В мае 2024 года россияне построили в городе Новочеркасске Ростовской области, в 200 км от линии фронта, новую военную базу. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, обнародованные проектом Радио Свобода "Схемы".

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Базу построили между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта – школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" РФ, которую закрыли в 2011 году.

Согласно спутниковым снимкам, в августе 2023 года там появилась первая военная техника. На территории объекта припарковали около 50 военных грузовых машин и развернули около десятка палаток. С тех пор, почти за год, база увеличилась втрое, пишут журналисты.

Как установили "Схемы", эта база в Новочеркасске может относиться к 100-му военному полку материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. О возможной частичной передислокации этого подразделения из Подмосковья ближе к линии фронта может свидетельствовать изменение геолокации телефонов нескольких военнослужащих, что удалось отследить журналистам "Схем".

СПРАВКА. 100-й военный полк материально-технического обеспечения был создан в 2014 году, когда Министерство обороны РФ возглавлял Сергей Шойгу. Среди задач полка – доставка военных грузов в зону боевых действий и ликвидация техногенных катастроф, пожаров и паводков.

29 мая глава Запорожской ОВА Федоров заявил, что продолжается строительство железной дороги из Ростова-на-Дону из-за временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей в Крым.

Плетенчук сообщил, что россияне планируют использовать железную дорогу для обеспечения военной логистики своей южной группировки.

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