РФ строит железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым через Запорожскую область – Федоров

Глава Запорожской ОВА подчеркнул, что эта логистическая артерия точно будет для Украины проблемой

Иван Федоров (Фото: Telegram)

Сейчас продолжается строительство железной дороги из Ростова-на-Дону через временно оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей во временно оккупированный Крым. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Федоров отметил, что в основном строительство продвигается со стороны Донецкой области в сторону Запорожской области.

"Враг строит для себя крайне важную логистическую артерию, которая точно будет для нас проблемой, поэтому следует сделать все возможное, чтобы не дать им воплотить это в жизнь", – отметил он.

31 марта начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что российские захватчики строят железнодорожную ветвь из Ростова во временно оккупированный Крым. По его словам, процесс почти завершен.

В октябре 2023 года стало известно, что Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Мариуполь.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что строительство железнодорожной ветви является "серьезным вызовом и угрозой", но в то же время и "значимой целью" для Сил обороны.

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