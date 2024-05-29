Росія продовжує будувати залізницю з Ростова-на-Дону до Криму через Запорізьку область — Федоров

Очільник Запорізької ОВА наголосив, що ця логістична артерія точно буде для України проблемою

Іван Федоров (Фото: Telegram)

Наразі триває будівництво залізниці з Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей до тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Федоров зазначив, що здебільшого будівництво просувається з боку Донецької області в бік Запорізької області.

"Ворог будує для себе вкрай важливу логістичну артерію, яка точно буде для нас проблемою, тож слід зробити все можливе, щоб не дати їм втілити це в життя", — зауважив він.

31 березня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що російські загарбники будують залізничну гілку з Ростова до тимчасово окупованого Криму. За його словами, процес майже завершений.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.

Російський диктатор Володимир Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі може дійти до Севастополя та стати альтернативою Керченському мосту.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що будівництво залізничної гілки є "серйозним викликом та загрозою", але водночас і "значущою ціллю" для Сил оборони.

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