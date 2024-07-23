"Схеми" показали супутникові фото нової військової бази росіян за 200 км від лінії фронту

За даними "Схем", база може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У травні 2024 року росіяни побудували в місті Новочеркаськ Ростовської області, що за 200 км від лінії фронту, нову військову базу. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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Базу звели між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового обʼєкту – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" РФ, яку закрили у 2011 році.

Згідно з супутниковими знімками, у серпні 2023 року там з’явилась перша військова техніка. На території обʼєкта припаркували близько 50 військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Відтоді, за майже рік, база збільшилася утричі, пишуть журналісти.

Як встановили "Схеми", ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії. Про можливу часткову передислокацію цього підрозділу з Підмосковʼя ближче до лінії фронту може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців, що вдалося відстежити журналістам "Схем".

ДОВІДКА. 100-й військовий полк матеріально-технічного забезпечення створили у 2014 році, коли Міністерство оборони РФ очолював Сергій Шойгу. Серед завдань полку – доставлення військових вантажів у зону бойових дій та ліквідація техногенних катастроф, пожеж і паводків.

29 травня очільник Запорізької ОВА Федоров заявив, що триває будівництво залізниці з Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей до Криму.

Плетенчук повідомив, що росіяни планують використовувати залізницю для забезпечення військової логістики свого південного угруповання.

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