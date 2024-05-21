ЗСУ: Залізниця Ростов – Крим дасть змогу окупантам оперативно доставляти все в зону бойових дій

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Росіяни планують використовувати залізницю Ростов – Крим насамперед для забезпечення військової логістики свого південного угруповання для того, щоб безперебійно поставляти все необхідне для ведення бойових дій. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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На запитання щодо темпів будівництва окупантами залізниці з Ростова-на-Дону до Криму Плетенчук заявив, що деякі населені пункти фактично вже з’єднані.

"І те, що вони покладають великі надії на використання саме цього логістичного інструменту для забезпечення свого угруповання на південному напрямку, звісно, теж правда", – сказав він.

Керівник пресцентру Сил оборони півдня зазначив, що окупанти не можуть використовувати Керченський міст повною мірою для військової логістики.

"Окрім того, цей шлях дозволить скоротити час для того, щоб оперативно доставляти все необхідне в зону бойових дій. Але згодом побачимо, як воно буде працювати, якщо буде добудовано", – наголосив Плетенчук.

Російський диктатор Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі може дійти до Севастополя та стати альтернативою Керченському мосту.

1 квітня Плетенчук сказав, що росіяни будують залізницю Ростов – Крим для того, аби забезпечити своє угруповання на тимчасово окупованому півдні України.

4 квітня представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що будівництво залізничної гілки є "серйозним викликом та загрозою", але водночас і "значною ціллю" для Сил оборони.

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