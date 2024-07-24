Удар по складу боєприпасів під Воронежем. Розвідка Британії показала фото наслідків

У британській розвідці зазначили, що це спонукатиме росіян розосереджувати подібні об’єкти через постійну загрозу українських ударів

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

З’явились супутникові знімки наслідків удару безпілотників Служби безпеки України по складу боєприпасів у селі Сергіївка Воронезької області Росії 7 липня. Відповідні знімки та оцінку наслідків атаки оприлюднила британська розвідка.

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У розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії від 24 липня йдеться, що удар по військовому об’єкту призвів до майже цілковитого знищення всього, що там зберігалось.

Британська розвідка називає це "значною втратою" для окупаційної армії, оскільки склад займав дев’ять квадратних кілометрів. Він, ймовірно, був місцем зберігання ракет класу "земля-земля", а також стрілецької зброї.

"Це ще більше ускладнить Росії й так проблемні логістичні ланцюжки та спонукатиме ще більше розосереджувати подібні об’єкти через постійну загрозу українських ударів", – йдеться у розвідувальному звіті.

Водночас там додають, що це ще більше підкреслює "неспроможність Росії захистити ключові об’єкти в районі, який може похвалитися щільним розміщенням протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною".

"Росія не може дозволити собі таких втрат, враховуючи стратегію війни на виснаження. Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз Росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цьому питанні через свою оборонну розвідку", – наголосили в Міноборони Британії.

Фото: Британська розвідка

Фото: Британська розвідка

Фото: Британська розвідка

Фото: Британська розвідка

Ввечері 1 липня повідомлялось про вибухи у Криму, роботу російської ППО і величезний чорний "гриб" диму. Гучно було приблизно о 19:00.

2 липня Олещук повідомив, що українські військові завдали "нищівного" удару по складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованому Криму.

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