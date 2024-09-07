Дрони атакували Воронезьку область: палає і детонує склад боєприпасів – відео
Вибух (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про пожежу та подальші вибухи після атаки безпілотників. Російські воєнні пропагандисти стверджують, що палає склад боєприпасів.

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Гусєв написав, що в Острозькому районі Воронезької області збили безпілотник.

За його словами, після падіння дрона виникла пожежа, яка поширилася на вибухонебезпечні предмети, що спричинило детонацію. Додаткової інформації про масштаби пожежі чи тип вибухонебезпечних предметів він не надав.

Водночас Telegram-канали російських пропагандистів та ресурси, пов'язані із силовиками країни-агресора публікують відео масштабної пожежі. Вони стверджують, що в Острозькому районі палає та детонує склад боєприпасів. 

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