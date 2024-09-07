Дрони атакували Воронезьку область: палає і детонує склад боєприпасів – відео

Губернатор області прямо не визнав, що БпЛА влучив по складу боєприпасів, але заявив про "займання вибухонебезпечних предметів"

Вибух (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про пожежу та подальші вибухи після атаки безпілотників. Російські воєнні пропагандисти стверджують, що палає склад боєприпасів.

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Гусєв написав, що в Острозькому районі Воронезької області збили безпілотник.

За його словами, після падіння дрона виникла пожежа, яка поширилася на вибухонебезпечні предмети, що спричинило детонацію. Додаткової інформації про масштаби пожежі чи тип вибухонебезпечних предметів він не надав.

Водночас Telegram-канали російських пропагандистів та ресурси, пов'язані із силовиками країни-агресора публікують відео масштабної пожежі. Вони стверджують, що в Острозькому районі палає та детонує склад боєприпасів.

7 липня 2024 року у Воронезькій області вже горів склад боєприпасів. На 9000 квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

Розвідка Великої Британії показала супутникові знімки з місця ураження.

24 серпня дрони здійснили ще одну атаку на склад боєприпасів у Воронезькій області.

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