Батарея ППО HAWK, ракети до F-16, Коаліція морських спроможностей – усі результати "Рамштайну"

Міністр оборони повідомив про "велику зацікавленість" з боку партнерів та союзників щодо інвестування, фінансування та співпраці задля посилення української оборонної промисловості

Фото: Міністерство оборони

Іспанія надішле Україні батарею комплексу протиповітряної оборони HAWK, Нідерланди передадуть ракети та допоміжні матеріали для літаків F-16 на 80 млн євро, також підписано Положення Коаліції морських спроможностей – зокрема, такими є результати нового засідання у форматі "Рамштайн", повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Він назвав такі ключові результати засідання Контактної групи:

→ США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на 250 млн: до нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS;

→ Канада надасть понад 80 000 ракетних двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них – це "значно посилить" українські можливості у повітряних операціях;

→ Також новий пакет допомоги від Канади включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні "швидких" – це допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою;

→ До того ж Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 у межах програми "FLIT" – і на п'ятирічний термін підготовки пілотів та технічного складу уряд країни виділить $389 млн;

→ Велика Британія передасть 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів – це "значно зміцнить" можливості у протиповітряній обороні;

→ Нідерланди нададуть Україні ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на 80 млн євро – це дозволить "суттєво посилити" обороноздатність військово-повітряних сил України;

→ Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, підписала відповідний меморандум та зобов'язалась внести 5 млн євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування українських територій;

→ Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, у неї входить шість пускових установок ППО.

Інфографіка: Міноборони

Також на зустрічі підписали Положення Коаліції морських спроможностей – лідерство в ній за Британією та Норвегією, Україна очікує приєднання й інших країн-партнерів, пояснив Умєров.

За його словами, робота у межах Коаліції означатиме довгострокову підтримку України із забезпечення безпеки на Чорному морі.

"Цього року Україна робить особливий акцент на "морській обороні". Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати "Стратегією морської безпеки", – додав він.

Ще Умєров розповів про "велику зацікавленість" з боку партнерів та союзників щодо інвестування, фінансування та співпраці задля посилення української оборонної промисловості – і з низкою країн уже йде активна комунікація щодо можливостей фінансування української зброї, ракет та дронів.

"Це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше — посилює наш фронт. Українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність, це відзначають і наші союзники", – зазначив він.

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