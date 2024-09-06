Зеленський обговорив з Шольцом військову допомогу, оборонну співпрацю та Саміт миру

Президент подякував канцлеру за комплексну допомогу, щонайперше військову, яку Німеччина надала Україні з початку російського вторгнення

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: Офіс президента)

Під час візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Олафом Шольцом: зокрема, обговорювали військову допомогу, співробітництво в оборонній сфері та майбутній Саміт миру.

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Президент поінформував канцлера про ситуацію на фронті та наслідки ракетного терору РФ проти українців та критичної інфраструктури.

Зеленський подякував Шольцу за комплексну допомогу, щонайперше військову, яку Німеччина надала Україні з початку російського вторгнення – відзначив лідерство ФРН у посиленні української протиповітряної оборони.

Так, німецький уряд замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних Сил України, а також ухвалив рішення про передання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та танків Leopard 1A5, що було оголошено під час засідання "Рамштайну".

До того ж лідери обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі – зокрема йдеться про спільне виробництво озброєнь.

Також президент і канцлер говорили й про імплементацію формули миру – Зеленський подякував Шольцу за участь у першому Саміті миру, а також обговорив з ним реалізацію рішень з цього заходу й підготовку до другої такої зустрічі.

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