Зеленський особисто прибув на "Рамштайн"

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Про це він повідомив у своїх акаунтах у соцмережах.

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Зеленський заявив, що Україні потрібна рішучість партнерів і засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.

"Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", – написав він.

Зеленський зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо буде проведено переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Після цього президент вирушить до Італії, де відбудеться міжнародний економічний форум "Амброзетті", заплановано зустрічі з представниками італійського бізнесу, переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

5 вересня німецьке видання Der Spiegel з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомляло, що Зеленський на "Рамштайні" планує "донести партнерам усю серйозність ситуації".

Попереднє засідання пройшло 13 червня, тоді йшлося, зокрема, про постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Тоді ж Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України.

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