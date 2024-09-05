Spiegel: Зеленський особисто приїде на "Рамштайн" 6 вересня, щоб звернутися до союзників

За даними джерел журналістів Spiegel, Зеленський хоче прибути на 24-те засідання Рамштайн і попросити союзників про збільшення допомоги

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Leszek Szymanski)

Президент Володимир Зеленський 6 вересня планує особисто приїхати на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" в Німеччині. Про це пише місцевий журнал Der Spiegel з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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За даними джерел журналістів, Зеленський має намір приїхати на "Рамштайн", щоб особисто звернутися до західних союзників із проханням про збільшення постачань зброї.

Співрозмовники зазначили, що Зеленський планує "донести партнерам всю серйозність ситуації". Український президент також хоче звернутися з проханням про нові постачання зброї, зокрема ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.

У серпні Військово-повітряні сили США в Європі повідомили журналістам Радіо Свобода, що 24-та зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня.

LIGA.net звернулася за коментарем до прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова.

20 травня 2024 року під час 22-го засідання Контактної групи глава Міноборони США Остін пообіцяв, що Україна може очікувати на стабільну оборонну допомогу від Вашингтона.

Попереднє засідання пройшло 13 червня, тоді йшлося, зокрема, про постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Тоді ж Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України.

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