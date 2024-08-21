24-те засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня

Ллойд Остін та Рустем Умєров (Фото: Facebook Умєрова)

24-та зустріч Контактної групи з питань оборони України, більш відома як формат "Рамштайн", відбудеться на початку осені. Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на Військово-повітряні сили США в Європі.

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За даними відомства, зустріч проведе очільник Пентагону Ллойд Остін. Засідання відбудеться 6 вересня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Попереднє засідання пройшло 13 червня, тоді йшлося, зокрема, про постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Очолювана США група "Рамштайн" – механізм співпраці понад 50 країн, які координують постачання озброєння Україні.

20 травня під час 22-го засідання Контактної групи Остін пообіцяв, що Україна може очікувати на стабільну оборонну допомогу від США.

13 червня Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

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