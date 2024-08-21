24-е заседание в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября

Ллойд Остин и Рустем Умеров (Фото: Facebook Умерова)

24-я встреча Контактной группы по обороне Украины, более известная как формат "Рамштайн", состоится в начале осени. Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на Военно-воздушные силы США в Европе.

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По данным ведомства, встречу проведет глава Пентагона Ллойд Остин. Заседание состоится 6 сентября на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Предыдущее заседание прошло 13 июня, тогда речь шла, в частности, о поставках Украине систем противовоздушной обороны.

Возглавляемая США группа "Рамштайн" – механизм сотрудничества более 50 стран, координирующих поставки вооружения Украине.

20 мая во время 22-го заседания Контактной группы Остин пообещал, что Украина может ожидать стабильную оборонную помощь от США.

13 июня Аргентина присоединилась к Контактной группе обороны Украины в формате "Рамштайн".

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