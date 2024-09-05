Spiegel: Зеленский лично приедет на "Рамштайн" 6 сентября, чтобы обратиться к союзникам

По данным источников журналистов Spiegel, Зеленский хочет прибыть на 24 заседания Рамштайна и попросить союзников об увеличении помощи

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Президент Владимир Зеленский 6 сентября планирует лично приехать на заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" в Германии. Об этом пишет местный журнал Der Spiegel со ссылкой на осведомленных собеседников.

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По данным источников журналистов, Зеленский намерен приехать на "Рамштайн", чтобы лично обратиться к западным союзникам с просьбой об увеличении поставок оружия.

Собеседники отметили, что Зеленский планирует "донести партнерам всю серьезность ситуации". Украинский президент также хочет обратиться с просьбой о новых поставках оружия, в том числе ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

В августе Военно-воздушные силы США в Европе сообщили журналистам Радио Свобода, что 24-я встреча в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову.

20 мая 2024 года во время 22-го заседания Контактной группы глава Минобороны США Остин пообещал, что Украина может ожидать стабильной оборонной помощи от Вашингтона.

Предыдущее заседание прошло 13 июня, тогда речь шла, в частности, о поставках Украине систем противовоздушной обороны.

Тогда же Аргентина присоединилась к Контактной группе обороны Украины.

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