Spiegel: Зеленский лично приедет на "Рамштайн" 6 сентября, чтобы обратиться к союзникам
Президент Владимир Зеленский 6 сентября планирует лично приехать на заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" в Германии. Об этом пишет местный журнал Der Spiegel со ссылкой на осведомленных собеседников.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
По данным источников журналистов, Зеленский намерен приехать на "Рамштайн", чтобы лично обратиться к западным союзникам с просьбой об увеличении поставок оружия.
Собеседники отметили, что Зеленский планирует "донести партнерам всю серьезность ситуации". Украинский президент также хочет обратиться с просьбой о новых поставках оружия, в том числе ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.
В августе Военно-воздушные силы США в Европе сообщили журналистам Радио Свобода, что 24-я встреча в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября.
LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову.
- 20 мая 2024 года во время 22-го заседания Контактной группы глава Минобороны США Остин пообещал, что Украина может ожидать стабильной оборонной помощи от Вашингтона.
- Предыдущее заседание прошло 13 июня, тогда речь шла, в частности, о поставках Украине систем противовоздушной обороны.
- Тогда же Аргентина присоединилась к Контактной группе обороны Украины.
Читайте также: Белый дом: ATACMS не смогут поразить 90% российских самолетов, атакующих Украину