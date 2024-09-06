ЗСУ отримають від партнерів 77 танків Leopard 1A5 – міністр оборони Німеччини
Збройні Сили України отримають від партнерів партію танків Leopard 1A5. Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає видання Welt.
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За його словами, Німеччина надасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 на суму 150 млн євро. Шість із них планують доставити вже у 2024 році. Решта шість прибудуть наступного року.
Крім цього, як зазначив Пісторіус, разом з іншими європейськими партнерами Берлін хоче якомога швидше передати ЗСУ 77 бойових танків Leopard 1A5.
- 29 липня Німеччина повідомила, що виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до установок протиповітряної оборони Gepard.
- 15 серпня Німеччина оприлюднила список озброєння, яке планує передати ЗСУ до грудня.
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