Чотири Iris-T, 30 Leopard 1, 400 БМП – Німеччина розповіла, що хоче передати ЗСУ до грудня

Буде 12 німецьких САУ PzH 2000 та чотири словацькі Zuzana 2

Iris-T SLM (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

До грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння. Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

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Фройдінг анонсував, що до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:

→ 2 Iris-T SLM;

→ 2 Iris-T SLS;

→ 10 зенітних установок ППО Gepard;

→ керовані ракети до Iris-T;

→ приблизно 30 танків Leopard 1A5;

→ 400 броньованих машин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;

→ 12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;

→ 4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;

→ автоцистерна Zetros;

→ вантажні автомобілі різних типів;

→ автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);

→ дрони різних типів;

→ різні системи для боротьби з дронами;

→ штурмові гвинтівки та боєприпаси;

→ медичне обладнання;

→ польовий шпиталь.

Iris-T SLM – системи ППО середнього радіуса дії, працюють у радіусі до 40 км та на висоту до 25 км. Iris-T SLS – це системи малої дальності, які здатні збивати цілі на відстані до 10 км та на висоті до 6 км.

29 липня Німеччина виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до Gepard.

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