Чотири Iris-T, 30 Leopard 1, 400 БМП – Німеччина розповіла, що хоче передати ЗСУ до грудня
До грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння. Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.
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Фройдінг анонсував, що до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:
→ 2 Iris-T SLM;
→ 2 Iris-T SLS;
→ 10 зенітних установок ППО Gepard;
→ керовані ракети до Iris-T;
→ приблизно 30 танків Leopard 1A5;
→ 400 броньованих машин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;
→ 12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;
→ 4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;
→ автоцистерна Zetros;
→ вантажні автомобілі різних типів;
→ автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);
→ дрони різних типів;
→ різні системи для боротьби з дронами;
→ штурмові гвинтівки та боєприпаси;
→ медичне обладнання;
→ польовий шпиталь.
Iris-T SLM – системи ППО середнього радіуса дії, працюють у радіусі до 40 км та на висоту до 25 км. Iris-T SLS – це системи малої дальності, які здатні збивати цілі на відстані до 10 км та на висоті до 6 км.
- 29 липня Німеччина виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до Gepard.
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