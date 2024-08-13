Міноборони допустило до війська близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок

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Фото: Міноборони

З початку російського повномасштабного вторгнення, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин із захистом від мін та засідок за принципом MRAP. Про це повідомило саме оборонне відомство.

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Міноборони зазначило, що з початком вторгнення РФ кодифікувало та допустило до експлуатації близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP.

Для потреб військових до експлуатації допустили зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини та інших країн, а також ті, що виготовлені українськими виробниками.

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Бронемашини MRAP (від англійської Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок) – це клас військової техніки, що має посилений балістичний захист корпусу.

Форма днища таких машин пристосована для розсіювання енергії вибуху мін чи саморобних вибухових пристроїв. Також у машинах передбачені спеціальні амортизаційні сидіння для екіпажу та десанту.

У таких бронемашинах є капсула, котра забезпечує захист військових під час підриву, а двигун та колеса техніки виступають як вибухопоглинальні елементи – вони беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, але водночас зберігають цілісність модуля.

Впродовж пів року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки.

У серпні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура".

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