Міноборони допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура" – фото
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
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За даними Міноборони, цей бронеавтомобіль має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу.
Це компактна розробка із порівняно невеликою масою, яка полегшує прохідність бронеавтомобіля, зазначили в оборонному відомстві.
Залежно від призначення, його можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.
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