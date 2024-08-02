Міноборони допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура" – фото

Це компактна розробка із порівняно невеликою масою, яка полегшує її прохідність

Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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За даними Міноборони, цей бронеавтомобіль має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу.

Фото: Міноборони

Це компактна розробка із порівняно невеликою масою, яка полегшує прохідність бронеавтомобіля, зазначили в оборонному відомстві.

Залежно від призначення, його можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.

18 лютого стало відомо, що Rheinmetall побудує в Україні завод із виробництва снарядів калібру 155 мм.

У липні Укроборонпром домовився з американським гігантом Northrop Grumman про спільне виробництво боєприпасів.

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