Минобороны допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура" – фото
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура". Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
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По данным Минобороны, этот бронеавтомобиль имеет шасси Toyota Land Cruiser 70, на которое установили специально разработанную бронекапсулу.
Это компактная разработка с относительно небольшой массой, облегчающей проходимость бронеавтомобиля, отметили в оборонном ведомстве.
В зависимости от назначения, его могут производить в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: транспорт для разведки и патрулирования, для выполнения задач логистики, эвакуации раненых и т.д.
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