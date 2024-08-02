Минобороны допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура" – фото

Это компактная разработка с относительно небольшой массой, облегчающей ее проходимость

Фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура". Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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По данным Минобороны, этот бронеавтомобиль имеет шасси Toyota Land Cruiser 70, на которое установили специально разработанную бронекапсулу.

Фото: Минобороны

Это компактная разработка с относительно небольшой массой, облегчающей проходимость бронеавтомобиля, отметили в оборонном ведомстве.

В зависимости от назначения, его могут производить в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: транспорт для разведки и патрулирования, для выполнения задач логистики, эвакуации раненых и т.д.

18 февраля стало известно, что Rheinmetall построит в Украине завод по производству снарядов калибра 155 мм.

В июле Укроборонпром договорился с американским гигантом Northrop Grumman о совместном производстве боеприпасов.

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