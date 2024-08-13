Минобороны допустило в армию около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад

Речь идет как о зарубежной, так и об отечественной технике

Фото: Минобороны

С начала российского полномасштабного вторжения Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин с защитой от мин и засад по принципу MRAP. Об этом сообщило само оборонное ведомство.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Минобороны отметило, что с началом вторжения РФ кодифицировало и допустило к эксплуатации около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP.

Для нужд военных к эксплуатации допустили образцы бронемашин, выпущенные оборонными концернами США, Великобритании, Австралии, Турции и других стран, а также изготовленные украинскими производителями.

Читайте также: ВСУ вернули 1500 единиц вооружения и военной техники, а также военное имущество – Минобороны

Бронемашины MRAP (от английского Mine Resistant Ambush Protected – защита против мин и засад) – это класс военной техники, имеющий усиленную баллистическую защиту корпуса.

Форма днища таких машин приспособлена для рассеивания энергии взрыва мин или самодельных взрывных устройств. Также в машинах предусмотрены специальные амортизационные сиденья для экипажа и десанта.

В таких бронемашинах есть капсула, обеспечивающая защиту военных во время взрыва, а двигатель и колеса техники выступают как взрывопоглощающие элементы – они берут на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, но при этом сохраняют целостность модуля.

В течение полугода Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ более 20 образцов специальной легкой автомототехники.

В августе Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура".

Читайте также: В армию вернули боеприпасы, которые хотели утилизировать еще до 2014-го как "избыточные"