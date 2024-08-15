Четыре Iris-T, 30 Leopard 1, 400 БМП – Германия рассказала, что передаст ВСУ до декабря

Будет 12 немецких САУ PzH 2000 и четыре словацких Zuzana 2

Iris-T SLM (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

До декабря 2024 года Германия планирует передать Украине по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой по принципу MRAP, 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение. Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

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Фройдинг анонсировал, что до декабря 2024 года Германия планирует передать Украине:

→ 2 Iris-T SLM;

→ 2 Iris-T SLS;

→ 10 зенитных установок ПВО Gepard;

→ управляемые ракеты к Iris-T;

→ примерно 30 танков Leopard 1A5;

→ 400 бронированных машин с защитой от мин и засад по технологии MRAP;

→ 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000;

→ 4 САУ словацкого производства Zuzana 2;

→ автоцистерна Zetros;

→ грузовые автомобили разных типов;

→ автомобили разных типов (внедорожники, пикапы, минивэны);

→ дроны разных типов;

→ разные системы для борьбы с дронами;

→ штурмовые винтовки и боеприпасы;

→ медицинское оборудование;

→ полевой госпиталь.

Iris-T SLM – системы ПВО среднего радиуса действия, работают в радиусе до 40 км и на высоту до 25 км. Iris-T SLS – это системы малой дальности, которые способны сбивать цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 6 км.

29 июля Германия выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды к Gepard.

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