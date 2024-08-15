Четыре Iris-T, 30 Leopard 1, 400 БМП – Германия рассказала, что передаст ВСУ до декабря
До декабря 2024 года Германия планирует передать Украине по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой по принципу MRAP, 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение. Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.
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Фройдинг анонсировал, что до декабря 2024 года Германия планирует передать Украине:
→ 2 Iris-T SLM;
→ 2 Iris-T SLS;
→ 10 зенитных установок ПВО Gepard;
→ управляемые ракеты к Iris-T;
→ примерно 30 танков Leopard 1A5;
→ 400 бронированных машин с защитой от мин и засад по технологии MRAP;
→ 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000;
→ 4 САУ словацкого производства Zuzana 2;
→ автоцистерна Zetros;
→ грузовые автомобили разных типов;
→ автомобили разных типов (внедорожники, пикапы, минивэны);
→ дроны разных типов;
→ разные системы для борьбы с дронами;
→ штурмовые винтовки и боеприпасы;
→ медицинское оборудование;
→ полевой госпиталь.
Iris-T SLM – системы ПВО среднего радиуса действия, работают в радиусе до 40 км и на высоту до 25 км. Iris-T SLS – это системы малой дальности, которые способны сбивать цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 6 км.
- 29 июля Германия выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды к Gepard.
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