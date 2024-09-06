ВСУ получат от партнеров 77 танков Leopard 1A5 – министр обороны Германии

Борис Писториус (Фото: Сlemens Bilan/EPA)

Вооруженные Силы Украины получат от партнеров партию танков Leopard 1A5. Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает издание Welt.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По его словам, Германия предоставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitz 2000 на сумму 150 млн евро. Шесть из них планируется доставить уже в 2024 году. Остальные шесть прибудут в следующем году.

Кроме этого, как отметил Писториус, вместе с другими европейскими партнерами Берлин хочет поскорее передать ВСУ 77 боевых танков Leopard 1A5.

29 июля Германия сообщила, что выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды для установок противовоздушной обороны Gepard.

15 августа Германия обнародовала список вооружения, которое планирует передать ВСУ до декабря.

Читайте также: В Бундестаге не видят проблемы в использовании Украиной Leopard на территории России