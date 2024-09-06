Зеленский обсудил с Шольцем военную помощь, оборонное сотрудничество и Саммит мира

Президент поблагодарил канцлера за комплексную помощь, прежде всего военную, которую Германия предоставила Украине с начала российского вторжения

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Офис президента)

Во время визита в Германию президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцем: в частности, обсуждали военную помощь, сотрудничество в оборонной сфере и предстоящий Саммит мира.

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Президент проинформировал канцлера о ситуации на фронте и последствиях ракетного террора РФ против украинцев и критической инфраструктуры.

Зеленский поблагодарил Шольца за комплексную помощь, в первую очередь военную, которую Германия предоставила Украине с начала российского вторжения – отметил лидерство ФРГ в усилении украинской противовоздушной обороны.

Так, немецкое правительство заказало дополнительные системы ПВО разной конфигурации для укрепления Вооруженных Сил Украины, а также приняло решение о передаче дополнительных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5, которое было объявлено во время заседания "Рамштайна".

К тому же лидеры обсудили реализацию двустороннего соглашения о безопасности и возможные направления расширения сотрудничества в оборонной отрасли – в том числе речь идет о совместном производстве вооружений.

Также президент и канцлер говорили и об имплементации формулы мира – Зеленский поблагодарил Шольца за участие в первом Саммите мира, а также обсудил с ним реализацию решений по этому мероприятию и подготовку ко второй такой встрече.

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