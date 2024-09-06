Зеленский обсудил с Шольцем военную помощь, оборонное сотрудничество и Саммит мира
Во время визита в Германию президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцем: в частности, обсуждали военную помощь, сотрудничество в оборонной сфере и предстоящий Саммит мира.
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Президент проинформировал канцлера о ситуации на фронте и последствиях ракетного террора РФ против украинцев и критической инфраструктуры.
Зеленский поблагодарил Шольца за комплексную помощь, в первую очередь военную, которую Германия предоставила Украине с начала российского вторжения – отметил лидерство ФРГ в усилении украинской противовоздушной обороны.
Так, немецкое правительство заказало дополнительные системы ПВО разной конфигурации для укрепления Вооруженных Сил Украины, а также приняло решение о передаче дополнительных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5, которое было объявлено во время заседания "Рамштайна".
К тому же лидеры обсудили реализацию двустороннего соглашения о безопасности и возможные направления расширения сотрудничества в оборонной отрасли – в том числе речь идет о совместном производстве вооружений.
Также президент и канцлер говорили и об имплементации формулы мира – Зеленский поблагодарил Шольца за участие в первом Саммите мира, а также обсудил с ним реализацию решений по этому мероприятию и подготовку ко второй такой встрече.
- 6 сентября Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Он заявил, что Украине нужна решительность партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор.
- Министр обороны ФРГ сообщил, что ВСУ получат от партнеров 77 танков Leopard 1A5.
- США выделили новый пакет помощи ВСУ на $250 млн, в него вошли ракеты к системе противовоздушной обороны и другое вооружение.
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