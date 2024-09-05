Зеленский говорил с Макроном: необходимость разрешения бить по аэродромам РФ и помощь

В частности, обсудили будущий "Рамштайн", необходимость разрешения на удары по российским аэродромам и военную помощь

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: THIBAULT CAMUS/EPA)

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном – в частности, обсудили будущий "Рамштайн", разрешение на удары по российским аэродромам и военную помощь.

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Зеленский поздравил Макрона с назначением нового премьер-министра Франции Мишеля Барнье. Французский лидер выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и общинам Украины.

В преддверии заседания контактной группы в формате "Рамштайн" лидеры обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового французского пакета военной помощи, а также говорили о возможности совместного производства некоторых видов вооружения.

Зеленский подчеркнул Макрону: Украине крайне нужно разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают российские самолеты-носители управляемых авиабомб – и страна рассчитывает на единство союзников в этом вопросе. Украина наносит удары по российским аэродромам своими дронами, но у нее нет разрешения наносить такие удары дальнобойными ракетами, полученными от партнеров.

Также украинский лидер проинформировал Макрона об основных потребностях Украины, в частности, в средствах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и артиллерии.

Стороны договорились о следующих контактах, в частности, касающихся как реализации двустороннего соглашения о безопасности, так и в рамках совместного механизма Ukraine Security Compact.

"Украина ценит поддержку со стороны Франции в защите жизней наших людей и надеется на дальнейшее взаимодействие, как заставит ответить страну-террориста за ее преступления", – подытожил Зеленский.

Накануне Зеленский заявил, что вопрос разрешения бить западным дальнобойным оружием по территории России зависит исключительно от четырех стран – США, Великобритании, Франции и Германии. В частности, Франция поставляет Украине дальнобойные ракеты SCALP. Они имеются в нескольких модификациях дальностью от 290 км до 560 км.

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