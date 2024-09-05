Зеленский говорил с Макроном: необходимость разрешения бить по аэродромам РФ и помощь
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном – в частности, обсудили будущий "Рамштайн", разрешение на удары по российским аэродромам и военную помощь.
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Зеленский поздравил Макрона с назначением нового премьер-министра Франции Мишеля Барнье. Французский лидер выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и общинам Украины.
В преддверии заседания контактной группы в формате "Рамштайн" лидеры обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового французского пакета военной помощи, а также говорили о возможности совместного производства некоторых видов вооружения.
Зеленский подчеркнул Макрону: Украине крайне нужно разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают российские самолеты-носители управляемых авиабомб – и страна рассчитывает на единство союзников в этом вопросе. Украина наносит удары по российским аэродромам своими дронами, но у нее нет разрешения наносить такие удары дальнобойными ракетами, полученными от партнеров.
Также украинский лидер проинформировал Макрона об основных потребностях Украины, в частности, в средствах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и артиллерии.
Стороны договорились о следующих контактах, в частности, касающихся как реализации двустороннего соглашения о безопасности, так и в рамках совместного механизма Ukraine Security Compact.
"Украина ценит поддержку со стороны Франции в защите жизней наших людей и надеется на дальнейшее взаимодействие, как заставит ответить страну-террориста за ее преступления", – подытожил Зеленский.
- Накануне Зеленский заявил, что вопрос разрешения бить западным дальнобойным оружием по территории России зависит исключительно от четырех стран – США, Великобритании, Франции и Германии. В частности, Франция поставляет Украине дальнобойные ракеты SCALP. Они имеются в нескольких модификациях дальностью от 290 км до 560 км.
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