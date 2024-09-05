Макрон назначил нового премьера Франции: самого молодого сменил самый старый

Мишель Барнье (Фото: X/Twitter)

Президент Франции Эмманюэль Макрон 5 сентября назначил нового премьер-министра, сообщает Le Monde. Им стал бывший еврокомиссар Мишель Барнье.

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Новому премьеру 73 года и ранее он занимал должность переговорщика ЕС по Brexit 2016-2021 годах (выход Великобритании из ЕС. – Ред.). Также он был еврокомиссаром и занимал различные должности во французских правительствах.

Предыдущий премьер Франции Габриэль Атталь подал в отставку 8 июля. В стране провели досрочные выборы, но Национальное собрание на них не получило большинства. Поэтому Макрон был вынужден назначить премьера спустя 60 дней после второго тура этих выборов.

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Как сообщают французские СМИ, Макрон гарантировал, что Бранье "отвечает условиям стабильности и единства". Он уже поручил новому премьеру создать "правительство единства на службе страны". Также Бранье стал самым старым премьером Франции, сменив самого молодого (Атталю было 35 лет. – Ред.).

Часть политиков раскритиковали кандидатуру Бранье. К примеру, лидер парламентской фракции партии "Непокорённая Франция" Матильда Пано заявила, что Макрон проигнорировал мнение французов.

"После 52 дней поражения правительства на выборах Макрон продолжает ощущать себя автократом. Назначая Мишеля Барнье, президент отказывается уважать народный суверенитет и выбор, сделанный на основе избирательной урны. Против этого неприемлемого переворота в условиях демократии выйдите на улицы 7 сентября и продолжайте подписывать петицию", – написала она в X.

Депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что "выборы были украдены".

"Это не Новый народный фронт, который пришел первым на [законодательных] выборах, у которого будет премьер-министр и обязанность представлять себя перед депутатами. Таким образом, выборы были украдены", – сказал он на своем YouTube-канале.

В то же время депутат регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс отметила, что судьба Франции теперь в руках у нового министра. Она выразила надежду, что он сможет найти правильные решения.

"Теперь Мишель Барнье держит судьбу Франции в своих руках. Он должен найти парламентский путь, чтобы иметь возможность восстановить порядок в наших счетах, на наших границах и на наших улицах", – написала она в X.

Председатель регионального совета Прованс – Альпы – Лазурный Берег Рено Мюзелье считает, что у Барнье есть все необходимые качества для управления страной в нынешних обстоятельствах.

"Нам нужно национальное защитное правительство, и необходимо сделать все, чтобы оно преуспело. Национальный интерес и ответственность заключаются в том, чтобы помогать и быть готовыми внести свой вклад. У Мишеля Барнье есть ценности, необходимые в таких обстоятельствах: ценности голлиста и объединяющее право. Отказ от крайностей и некомпетентности. Последовательность, работа и большой опыт", – написал он на странице в X.