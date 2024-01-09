Во Франции назначили нового премьер-министра. МВД страны: Наиболее "макронский" среди всех

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен в энергии и преданности новоназначенного премьер-министра страны

Габриэль Атталь (Фото: EPA)

9 января был назначен новый премьер-министр Франции – Габриэль Атталь. Он стал самым молодым главой правительства в истории, сообщает издание Politique.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин в комментарии изданию назвал его "самым макронским среди нас".

Президент Франции Эмманюэль Макрон в X (бывший Twitter) выразил уверенность в энергии и преданности Атталя.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и преданность делу реализации объявленного мною проекта перевооружения и регенерации", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмигаль также поздравил своего нового коллегу с получением должности.

В частности он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в противодействии российской агрессии, привлечении российских преступников к ответственности, усилении обороноспособности и восстановлении Украины.

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В 34 года Атталь – самый молодой политик, возглавивший правительство в Пятой Республике Франции за всю историю. Ранее рекорд принадлежал Лорану Фабиусу, нынешнему президенту Конституционного совета, ставшему премьером, когда ему было 37. Пять месяцев назад Габриэля Атталя назначили министром образования.

Предыдущая премьер Элизабет Борн, находившаяся в должности с мая 2022-го, накануне ушла в отставку.

По данным агентства Reuters, смена премьер-министра – это попытка Макрона перезагрузить правительство перед выборами в Европарламент, которые состоятся в июне 2024 года.

"Это [назначение нового премьер-министра] свидетельствует о желании Макрона попытаться выйти за рамки прошлогодних непопулярных пенсионных и иммиграционных реформ и улучшить шансы своей партии на июньском голосовании в ЕС", — написали журналисты.

21 декабря Макрон пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и будет поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.

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