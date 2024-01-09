У Франції призначили нового прем'єр-міністра. МВС країни: Найбільш "макронський" серед усіх

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений в енергії та відданості новопризначеного прем'єр-міністра країни

Ґабріель Атталь (Фото: EPA)

9 січня був призначений новий прем'єр-міністр Франції - Ґабріель Атталь. Він став наймолодшим главою уряду в історії, повідомляє видання Politique.

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін у коментарі виданню назвав його "найбільш макронським серед нас".

Президент Франції Емманюель Макрон у X (колишній Twitter) висловив впевненість в енергії та відданості Атталя.

"Я знаю, що можу розраховувати на вашу енергію та відданість справі реалізації оголошеного мною проєкту переозброєння і регенерації", – йдеться у дописі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також привітав свого новопризначеного колегу з отриманням посади.

Зокрема, він висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю у протидії російській агресії, притягненні російських злочинців до відповідальності, посиленні обороноздатності та відновленні України.

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У 34 роки Атталь — наймолодший політик, який очолив уряд у П'ятій Республіці Франції за всю історію. Раніше рекорд належав Лорану Фабіусу, нинішньому президенту Конституційної ради, який став прем'єром, коли йому було 37. П'ять місяців тому Ґабріеля Атталя призначили міністром освіти.

Попередня прем'єрка Елізабет Борн, яка перебувала на посаді з травня 2022-го, напередодні пішла у відставку.

За даними агентства Reuters, зміна прем'єр-міністра — це спроба Макрона перезавантажити уряд перед виборами до Європарламенту, які відбудуться в червні 2024 року.

"Це [призначення нового прем'єр-міністра] свідчить про бажання Макрона спробувати вийти за межі торішніх непопулярних пенсійної та імміграційної реформ і покращити шанси своєї партії на червневому голосуванні в ЄС", — написали журналісти.

21 грудня Макрон пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за найкращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України й постачатиме військову техніку, однак підтримка поступово змінить свій характер.

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