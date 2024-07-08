В Париже 8000 человек праздновали победу левых. В других городах – беспорядки: фото, видео

Леворадикалы бросали в милицию камни и атаковали фейерверками, в ответ получив слезоточивый газ, передает France 24

Фото: ЕРА/ANDRE PAIN

В нескольких городах Франции после оглашения результатов парламентских выборов, согласно которым 7 июля неожиданно победили ультралевые, начались беспорядки; в Париже наоборот праздновали. Об этом сообщают France 24 и Le Figaro.

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В частности, на площади Республики в Париже собралось около 8000 французов – сторонников Нового народного фронта.

Собеседник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что на площади Республики, где сначала в течение нескольких часов царила доброжелательная атмосфера, позже произошло нападение на правоохранителей. Подобные митинги прошли также у Бордо и Лилли.

Фото: ЭРА/ANDRE PAIN

На площади Республики в Ренне собралось более 750 человек, чтобы выразить свое недовольство результатами голосования. Журналисты сообщают, что это собрание было запрещено префектурой, и на месте присутствовало большое количество полицейских.

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Леворадикалы бросали в полицию камни и атаковали фейерверками, в ответ получив слезоточивый газ, передает France 24. Кроме того, были разбиты витрины магазинов и банков.

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d'obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo — Paul Sugy (@PaulSugy) Июль 7, 2024

В Нанте, где собралось 2500 человек, также произошли столкновения с полицией: сначала французы праздновали, впоследствии по улицам прошли митинги.

Известно, что некоторые люди даже получили ожоги от коктейлей Молотова, в их числе полицейский.

Фото: ЭРА/ANDRE PAIN

Фото: ЭРА/ANDRE PAIN

Фото: ЭРА/ANDRE PAIN

По результатам второго тура досрочных парламентских выборов в нижнюю палату больше голосов получила левая коалиция Новый народный фронт, опережая альянс президента страны Эмманюэля Макрона и ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

По оценке компании IFOP для телекомпании TF1 "Новый народный фронт" может получить 180-215 мест в парламенте. Опрос Ipsos для France TV прогнозирует 172-215 мест для левого блока. Коалиция Макрона может получить 150–180 мест в нижней палате, а партия Ле Пен – 120–150 мандатов.

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