У Парижі 8000 людей святкували перемогу лівих. В інших містах – заворушення: фото, відео
Фото: ЕРА/ANDRE PAIN

У кількох містах Франції після оголошення результатів парламентських виборів, згідно з якими 7 липня несподівано перемогли ультраліві, почалися заворушення; у Парижі натомість святкують. Про це повідомляють France 24 та Le Figaro.

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Зокрема, на площі Республіки у Парижі зібралися близько 8000 французів – прихильники Нового народного фронту. 

Співрозмовник у правоохоронних органах повідомив журналістам, що на площі Республіки, де спочатку протягом кількох годин панувала доброзичлива атмосфера, пізніше відбувся напад на правоохоронців. Подібні мітинги відбулися також у Бордо і Ліллі.

Фото: ЕРА/ANDRE PAIN
Фото: ЕРА/ANDRE PAIN

На площі Республіки в Ренні зібралося понад 750 осіб, щоб висловити своє невдоволення результатами голосування. Журналісти повідомляють, що це зібрання було заборонене префектурою і на місці була присутня велика кількість поліціянтів.

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Ліворадикали кидали у правоохоронців каміння та атакували феєрверками, у відповідь отримавши сльозогінний газ, передає France 24. Крім того, були розбиті вітрини магазинів та банків.

У Нанті, де зібралися 2500 людей, також відбулися сутички з поліцією: спочатку французи святкували, згодом на вулицях відбулися мітинги.

Відомо, що деякі люди навіть отримали опіки від коктейлів Молотова, серед них – поліціянт.

Фото: ЕРА/ANDRE PAIN
Фото: ЕРА/ANDRE PAIN
Фото: ЕРА/ANDRE PAIN
Фото: ЕРА/ANDRE PAIN
Фото: ЕРА/ANDRE PAIN
Фото: ЕРА/ANDRE PAIN
  • За результатами другого туру дострокових парламентських виборів до нижньої палати найбільше голосів отримала ліва коаліція Новий народний фронт, випереджаючи альянс президента країни Емманюеля Макрона та ультраправе Національне об’єднання Марін Ле Пен.

  • За оцінкою компанії IFOP для телекомпанії TF1, Новий народний фронт може отримати 180-215 місць у парламенті. Опитування Ipsos для France TV прогнозує 172-215 місць для лівого блоку. Коаліція Макрона може отримати 150-180 місць у нижній палаті, а партія Ле Пен – 120-150 мандатів.

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