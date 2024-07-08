У Парижі 8000 людей святкували перемогу лівих. В інших містах – заворушення: фото, відео

Ліворадикали кидали у правоохоронців каміння та атакували феєрверками, у відповідь отримавши сльозогінний газ, передає France 24

Фото: ЕРА/ANDRE PAIN

У кількох містах Франції після оголошення результатів парламентських виборів, згідно з якими 7 липня несподівано перемогли ультраліві, почалися заворушення; у Парижі натомість святкують. Про це повідомляють France 24 та Le Figaro.

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Зокрема, на площі Республіки у Парижі зібралися близько 8000 французів – прихильники Нового народного фронту.

Співрозмовник у правоохоронних органах повідомив журналістам, що на площі Республіки, де спочатку протягом кількох годин панувала доброзичлива атмосфера, пізніше відбувся напад на правоохоронців. Подібні мітинги відбулися також у Бордо і Ліллі.

Фото: ЕРА/ANDRE PAIN

На площі Республіки в Ренні зібралося понад 750 осіб, щоб висловити своє невдоволення результатами голосування. Журналісти повідомляють, що це зібрання було заборонене префектурою і на місці була присутня велика кількість поліціянтів.

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Ліворадикали кидали у правоохоронців каміння та атакували феєрверками, у відповідь отримавши сльозогінний газ, передає France 24. Крім того, були розбиті вітрини магазинів та банків.

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

У Нанті, де зібралися 2500 людей, також відбулися сутички з поліцією: спочатку французи святкували, згодом на вулицях відбулися мітинги.

Відомо, що деякі люди навіть отримали опіки від коктейлів Молотова, серед них – поліціянт.

Фото: ЕРА/ANDRE PAIN

Фото: ЕРА/ANDRE PAIN

Фото: ЕРА/ANDRE PAIN

За результатами другого туру дострокових парламентських виборів до нижньої палати найбільше голосів отримала ліва коаліція Новий народний фронт, випереджаючи альянс президента країни Емманюеля Макрона та ультраправе Національне об’єднання Марін Ле Пен.

За оцінкою компанії IFOP для телекомпанії TF1, Новий народний фронт може отримати 180-215 місць у парламенті. Опитування Ipsos для France TV прогнозує 172-215 місць для лівого блоку. Коаліція Макрона може отримати 150-180 місць у нижній палаті, а партія Ле Пен – 120-150 мандатів.

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