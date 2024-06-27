Соратник Ле Пен: Не дам російському імперіалізму поглинути Україну, але війська не надішлю

Жордан Барделла заявив: "[Моя позиція] це підтримка України та уникнення ескалації з Росією, яка, нагадаю, є ядерною державою"

Жордан Барделла (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Голова французької ультраправої партії Національне об'єднання Жордан Барделла заявив, що не дозволить російському імперіалізму поглинути Україну. Проте кандидат у прем'єр-міністри повторив, що відмовиться від відправлення французьких військових до України. Про це політик заявив на передвиборчих теледебатах, передає BFMTV.

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Барделла заявив, що у випадку перемоги не дозволить "російському імперіалізму поглинути союзну державу, як Україна".

Водночас політик повторив – він відмовиться від відправлення французьких військових до України, якщо стане прем'єр-міністром після парламентських виборів.

"Моя позиція дуже проста щодо цього конфлікту [...] Вона ніколи не змінювалася. Це підтримка України та уникнення ескалації з Росією, яка, нагадаю, є ядерною державою", — сказав лідер НО під час дебатів.

Ситуації, котра може скластися у Франції після парламентських виборів, LIGA.net присвятила великий текст: "Може бути як із Конгресом". Чи завадить авантюра Макрона допомозі Києву.

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