Соратник Ле Пен: Не дам російському імперіалізму поглинути Україну, але війська не надішлю
Голова французької ультраправої партії Національне об'єднання Жордан Барделла заявив, що не дозволить російському імперіалізму поглинути Україну. Проте кандидат у прем'єр-міністри повторив, що відмовиться від відправлення французьких військових до України. Про це політик заявив на передвиборчих теледебатах, передає BFMTV.
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Барделла заявив, що у випадку перемоги не дозволить "російському імперіалізму поглинути союзну державу, як Україна".
Водночас політик повторив – він відмовиться від відправлення французьких військових до України, якщо стане прем'єр-міністром після парламентських виборів.
"Моя позиція дуже проста щодо цього конфлікту [...] Вона ніколи не змінювалася. Це підтримка України та уникнення ескалації з Росією, яка, нагадаю, є ядерною державою", — сказав лідер НО під час дебатів.
Ситуації, котра може скластися у Франції після парламентських виборів, LIGA.net присвятила великий текст: "Може бути як із Конгресом". Чи завадить авантюра Макрона допомозі Києву.
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- Президент Франції 9 червня оголосив про розпуск нижньої палати парламенту, Національної асамблеї, через поразку його партії "Відродження" на виборах до Європарламенту.
- Ультраправе Національне об’єднання (раніше очолюване Ле Пен) отримало 31,4% голосів, партія Макрона – 14,6%. Перший тур дострокових виборів буде 30 червня, другий – 7 липня.
- 24 червня Макрон закликав громадян країни зробити правильний вибір на майбутніх парламентських виборах та голосувати.
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