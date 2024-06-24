Розбіжності між Макроном та новим прем'єром знизять змогу допомагати Україні – французька дослідниця

У Франції є традиція "зарезервованої сфери" для президента у зовнішній та оборонній політиці, але вона не закріплена у конституці

Емманюель Макрон та Марін Ле Пен (Ілюстративне фото: EPA / LUDOVIC MARIN)

Якщо у Франції буде обрано опозиційний парламент, то постійні розбіжності президента Емманюеля Макрона та майбутнього прем'єр-міністра зменшать змогу Франції допомагати Україні. Про це LIGA.net заявила дослідниця Французького інституту міжнародних і стратегічних справ Луїза Сувербі для тексту: "Може бути як із Конгресом". Чи завадить авантюра Макрона допомозі Києву.

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За її словами, Макрон мобілізував питання оборони на внутрішній і європейській арені, а також намагався дистанціюватися від основних опозиційних сил, підтверджуючи підтримку України та посилюючи риторику стосовно війни.

Водночас є непевною здатність французького лідера проводити таку ж політику у співжитті з опозиційним парламентом та урядом, зауважила Сувербі.

"У Франції є традиція "зарезервованої сфери" для президента у зовнішній та оборонній політиці. Але ця практика не закріплена в конституції. У період співжиття конституції дотримуються суворіше, а вона також дає повноваження уряду", – зауважила вона.

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До невизначеного розподілу повноважень додається ризик, що діям президента перешкоджатиме бюджет, котрим володіють уряд та парламент. Так, обсяги допомоги Україні затверджені на 2024 рік, але на 2025-й ні.

На думку експертки, у разі співжиття з опозиційними інститутами, Макрон "може спокуситися" ще сильніше закріпити свою роль в оборонній політиці та підтримці України, проте це залежатиме від ресурсів, котрі розподіляє не президент.

Сувербі вважає, що постійні розбіжності президента та прем'єра зменшать змогу Франції допомагати Україні.

Президент Франції 9 червня оголосив про розпуск нижньої палати парламенту, Національної асамблеї, через поразку його партії Відродження на виборах до Європарламенту.

Ультраправе Національне об’єднання (НО) отримало 31,4% голосів, партія Макрона – 14,6%. Перший тур дострокових виборів буде 30 червня, другий – 7 липня.

24 червня Макрон закликав громадян країни зробити правильний вибір на майбутніх парламентських виборах та закликав їх голосувати.

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