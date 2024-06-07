Навчання ЗСУ на винищувачах Mirage у Франції стартують "буквально днями" – Макрон

Французький лідер не став озвучувати кількість літаків, які отримає Україна, але зазначив, що зараз пріоритет – формування групи пілотів і механіків

Винищувачі Mirage 2000 (фото - ЕРА)

Франція вже найближчим часом починає підготовку українських пілотів і механіків у рамках анонсованого надання Києву винищувачів Mirage 2000. Про це оголосив президент країни Емманюель Макрон під час спільної пресконференції із українським лідером Володимиром Зеленським.

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Відповідаючи на запитання про те, скільки літаків Париж надасть і які ще країни долучаться до цієї військової допомоги, Макрон сказав: "Я вам не дам ні кількість, ні партнерів, ні точну цифру, просто для того, щоб бути ефективними".

Він наголосив, що вже є домовленість про потреби, і теперішній пріоритет – формування групи пілотів і механіків для навчань.

"Це саме те, що буде запущено буквально у наступні дні у Франції. Це про технічні навчання, які відбуватимуться на наших теренах", – сказав він.

Після цього, за словами французького лідера, треба буде уточнити, скільки літаків можна буде передати, і з кількома країнами-парнерами вже тривають дискусії на цю тему.

6 червня Макрон оголосив у Нормандії, що Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та візьме на себе навчання українських пілотів. Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа. Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4500 військових.

Макрон підтвердив, що Україна може бити по РФ французькою зброєю, якщо тільки це не стосується цивільних росіян.

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