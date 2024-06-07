Учения ВСУ на истребителях Mirage во Франции стартуют "буквально на днях" – Макрон
Франция уже в ближайшее время начинает подготовку украинских пилотов и механиков в рамках анонсированного предоставления Киеву истребителей Mirage 2000. Об этом объявил президент страны Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Отвечая на вопрос о том, сколько самолетов Париж предоставит и какие еще страны присоединятся к этой военной помощи, Макрон сказал: "Я вам не дам ни количество, ни партнеров, ни точную цифру просто для того, чтобы быть эффективными".
Он отметил, что уже есть договоренность о потребностях, и нынешний приоритет – формирование группы пилотов и механиков для учений.
"Это именно то, что будет запущено буквально в последующие дни во Франции. Это о технических учениях, которые будут проходить на наших территориях", – сказал он.
После этого, по словам французского лидера, нужно будет уточнить, сколько самолетов можно будет передать, и с несколькими странами-партнерами уже идут дискуссии на эту тему.
- 6 июня Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов. Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета. Кроме того, Париж поможет с обучением украинской бригады численностью 4500 военных.
- Макрон подтвердил, что Украина может бить по РФ французским оружием, если только это не касается гражданских россиян.
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