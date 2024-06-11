Макрон виключає дострокову відставку, якими б не були результати парламентських виборів

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон виключає складання своїх повноважень, якщо внаслідок дострокових виборів до влади прийде партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Про це французький лідер повідомив в інтерв’ю Le Figaro Magazine, передає BFMTV.

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У Макрона запитали, чи розглядає він відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах праворадикального націоналістичного "Національного об’єднання", якщо переможці почнуть висувати такі вимоги. Французький лідер заявив, що виключає складання повноважень, якими б не були результати голосування.

"Не "Національне об’єднання" пише Конституцію, і це не в дусі Конституції. З інституціями усе зрозуміло, і з місцем президента, яким би не був результат", – зазначив він.

9 червня Макрон заявив, що розпускає парламент Франції. Таке рішення він ухвалив після поразки на виборах до Європарламенту.

Того самого дня він призначив парламентські вибори на 30 червня (перший тур) та 7 липня (другий тур).

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