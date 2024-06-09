Вибори до Європарламенту: з'явилась інфографіка прогнозованого нового складу

Поки що перемагає проукраїнська Європейська народна партія (EPP), їй прогнозують 181 місце

Фото: europarl.europa.eu

На офіційному сайті європейських виборів опубліковано інфографіку орієнтовного складу нового Європарламенту. За попередніми результатами, перемагає проукраїнська Європейська народна партія (EPP), яка є найбільшою групою у ЄП.

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Інфографіку створено на основі результатів в 11 країнах (Австрії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Мальти, Нідерландів і Іспанії) і передвиборчих даних з решти 16 країн блоку.

Інфографіка – EP PressService

Так, EPP, яка у нинішньому Європарламенті має найбільшу фракцію, може отримати 181 із 720 місць.

На другому місці поки що Прогресивний альянс соціалістів і демократів – 135 місць.

Третє місце прогнозують об'єднанню лібералів "Оновлюючи Європу" (Renew Europe) – 82 місця.

Європейські консерватори і реформісти (ECR) можуть отримати 71 мандат, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" (ID) – 62 місця.

"Зелені/Європейський вільний альянс" (Greens-EFA), за прогнозами, матимуть 53 місця.

Європейські об'єднані ліві (GUE/NGL) можуть отримати 34 місця.

Ще 51 місце можуть отримати незалежні європейські депутати. І стільки ж місць прогнозується для депутатів, які надалі можуть стати частиною якоїсь з фракцій ЄП.

6-9 червня 373 млн виборців ЄС обирають 720 депутатів ЄП замість теперішніх 705. Від виборів до виборів їх кількість коливається.

За прогнозом Politico, правоцентристська Європейська народна партія (EPP) збереже перше місце в ЄП.

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