Выборы в Европарламент: появилась инфографика прогнозируемого нового состава

Пока что побеждает проукраинская Европейская народная партия (EPP), ей прогнозируют 181 место

Фото: europarl.europa.eu

На официальном сайте европейских выборов опубликована инфографика ориентировочного состава нового Европарламента. По предварительным результатам, побеждает проукраинская Европейская народная партия (EPP), крупнейшая группа в ЕП.

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Инфографика создана на основе результатов в 11 странах (Австрии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Дании, Франции, Германии, Греции, Мальты, Нидерландов и Испании) и предвыборных данных из остальных 16 стран блока.

Инфографика – EP PressService

Так, EPP, которая в нынешнем Европарламенте имеет самую большую фракцию, может получить 181 из 720 мест.

На втором месте сейчас Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 135 мест.

Третье место прогнозируют объединению либералов "Обновляя Европу" (Renew Europe) – 82 места.

Европейские консерваторы и реформисты (ECR) могут получить 71 мандат, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" (ID) – 62 места.

"Зеленые/Европейский свободный альянс" (Greens-EFA), по прогнозам, получат 53 места.

Европейские объединенные левые (GUE/NGL) могут получить 34 места.

Еще 51 место могут получить независимые европейские депутаты. И столько же мест прогнозируется для депутатов, которые в дальнейшем могут стать частью какой-либо из фракций ЕП.

6-9 июня 373 млн избирателей ЕС выбирают 720 депутатов ЕП вместо нынешних 705. От выборов к выборам их количество колеблется.

По прогнозу Politico, правоцентристская Европейская народная партия (EPP) сохранит первое место в ЕП.

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