Выборы в Европарламент: появилась инфографика прогнозируемого нового состава
На официальном сайте европейских выборов опубликована инфографика ориентировочного состава нового Европарламента. По предварительным результатам, побеждает проукраинская Европейская народная партия (EPP), крупнейшая группа в ЕП.
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Инфографика создана на основе результатов в 11 странах (Австрии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Дании, Франции, Германии, Греции, Мальты, Нидерландов и Испании) и предвыборных данных из остальных 16 стран блока.
Так, EPP, которая в нынешнем Европарламенте имеет самую большую фракцию, может получить 181 из 720 мест.
На втором месте сейчас Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 135 мест.
Третье место прогнозируют объединению либералов "Обновляя Европу" (Renew Europe) – 82 места.
Европейские консерваторы и реформисты (ECR) могут получить 71 мандат, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" (ID) – 62 места.
"Зеленые/Европейский свободный альянс" (Greens-EFA), по прогнозам, получат 53 места.
Европейские объединенные левые (GUE/NGL) могут получить 34 места.
Еще 51 место могут получить независимые европейские депутаты. И столько же мест прогнозируется для депутатов, которые в дальнейшем могут стать частью какой-либо из фракций ЕП.
- 6-9 июня 373 млн избирателей ЕС выбирают 720 депутатов ЕП вместо нынешних 705. От выборов к выборам их количество колеблется.
- По прогнозу Politico, правоцентристская Европейская народная партия (EPP) сохранит первое место в ЕП.
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