Макрон розпустив парламент Франції через результати виборів до Європарламенту

Французький лідер заявив, що поразка президентської команди на виборах до ЄП "не є гарним результатом для партій, які захищають Європу"

Еммануель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розпускає парламент країни. Таке рішення він ухвалив після поразки на виборах до Європарламенту, пише французьке видання Le Monde.

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Виступаючи у Єлисейському палаці, Макрон оголосив про розпуск Національних зборів і призначив парламентські вибори на 30 червня (перший тур) та 7 липня (другий тур).

Результати президентського табору на виборах до ЄП "не є хорошим результатом для партій, які захищають Європу", заявив він.

"Ультраправі партії, які в останні роки виступали проти такого великого прогресу, який став можливим завдяки нашій Європі <…> просуваються скрізь на континенті" , – сказав Макрон, коментуючи попередні результати виборів.

Він заявив, що на тлі цього не може "діяти так, ніби нічого не сталося".

"До цієї ситуації додається гарячка, яка останніми роками охопила громадські та парламентські дебати в нашій країні. Тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір щодо нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", – додав він.

За попередніми результатами голосування у Франції, опублікованими на сайті європейських виборів, ультраправе національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен, попередньо, набирає близько 31,5%, партія Макрона – 15%, соціалісти – 14%.

Як писало Politico, до офіційного оголошення Макрона про розпуск парламенту його до цього закликав Джордан Барделла, який очолює крайню праву партію Національне об’єднання (RN). Перед своїми прихильниками в парку Флораль у Парижі він вимагав від президента скликати дострокові парламентські вибори, вказуючи на "безпрецедентний розрив" між головною опозиційною партією та партією влади.

6-9 червня 373 млн виборців ЄС обирають 720 депутатів ЄП замість теперішніх 705. Від виборів до виборів їх кількість коливається.

За попередніми результатами, перемагає проукраїнська Європейська народна партія (EPP), яка є найбільшою групою у ЄП.

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