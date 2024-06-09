Макрон распустил парламент Франции из-за результатов выборов в Европарламент

Французский лидер заявил, что поражение президентской команды на выборах в ЕП "не являются хорошим результатом для партий, защищающих Европу"

Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что распускает парламент страны. Такое решение он принял после поражения на выборах в Европарламент , пишет французское издание Le Monde.

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Выступая в Елисейском дворце, Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил парламентские выборы на 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Результаты президентского лагеря на выборах в ЕП "не являются хорошим результатом для партий, защищающих Европу", заявил он.

"Ультраправые партии, которые в последние годы выступали против такого большого прогресса, который стал возможным благодаря нашей Европе, продвигаются везде на континенте", – сказал Макрон, комментируя предварительные результаты выборов.

Он заявил, что на фоне этого не может "действовать так, как будто ничего не произошло".

"К этой ситуации добавляется лихорадка, которая в последние годы охватила общественные и парламентские дебаты в нашей стране. Поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор насчет нашего парламентского будущего путем голосования", – добавил он.

По предварительным результатам голосования во Франции, опубликованным на сайте европейских выборов, ультраправое национальное объединение (RN) Марин Ле Пен, предварительно, набирает около 31,5%, партия Макрона – 15%, социалисты – 14%.

Как писало Politico, до официального объявления Макрона о роспуске парламента его к этому призвал Джордан Барделла, возглавляющий крайнюю правую партию Национальное объединение (RN). Перед своими сторонниками в парке Флораль в Париже он требовал от президента созвать досрочные парламентские выборы, указывая на "беспрецедентный разрыв" между главной оппозиционной партией и партией власти.

6-9 июня 373 млн избирателей ЕС выбирают 720 депутатов ЕП вместо нынешних 705. От выборов к выборам их количество колеблется.

По предварительным результатам, побеждает проукраинская Европейская народная партия (EPP), крупнейшая группа в ЕП.

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