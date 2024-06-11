Макрон исключает досрочную отставку, какими бы ни были результаты парламентских выборов

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключает сложение своих полномочий, если в результате досрочных выборов к власти придет партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом французский лидер сообщил в интервью Le Figaro Magazine, передает BFMTV.

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У Макрона спросили, рассматривает ли он отставку в случае победы на досрочных парламентских выборах праворадикального националистического "Национального объединения", если победители начнут предъявлять такие требования. Французский лидер заявил, что исключает сложение полномочий, какими бы ни были результаты голосования.

"Не "Национальное объединение" пишет Конституцию, и это не в духе Конституции. С институциями все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат", – отметил он.

9 июня Макрон заявил, что распускает парламент Франции. Такое решение он принял после поражения на выборах в Европарламент.

В этот же день он назначил парламентские выборы на 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

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