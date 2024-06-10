Фон дер Ляйен обещает построить в Европарламенте большинство с проукраинскими силами
После победы на выборах в Европарламент Европейская народная партия будет строить "широкое большинство для сильной Европы" с проевропейскими и проукраинскими силами. Об этом в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Я всегда говорила, что хочу создать широкое большинство для сильной Европы. В своем первом мандате я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель — продолжить этот путь с теми, кто проевропейский, проукраинский, за верховенство права, и с завтрашнего дня эта работа начинается снова", – сказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что Европейская народная партия является "якорем стабильности, и избиратели признают наше лидерство в течение пяти лет".
Кроме того, по словам президента Еврокомиссии, мир вокруг нестабильный, и она "никогда не позволит дестабилизировать общество и ослабить Европу".
"И именно поэтому я ежедневно борюсь за сильную Европу. И эти результаты выборов показывают, что большинство европейцев хотят сильной Европы", – резюмировала фон дер Ляйен.
- Предварительные результаты выборов показали, что Европейская народная партия побеждает, она является самой большой группой в парламенте.
- 9 июня 2024 стало известно, что французское ультраправое национальное объединение (RN) Марин Ле Пен, предварительно, набирает около 31,5%, партия Макрона – 15%, социалисты – 14%.
- После этого президент Франции заявил, что из-за результатов голосования распускает парламент.
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