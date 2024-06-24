Разногласия между Макроном и новым премьером снизят возможность помогать Украине – эксперт

Во Франции есть традиция "зарезервированной сферы" для президента во внешней и оборонной политике, но она не закреплена в конституции

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен (Иллюстративное фото: EPA / LUDOVIC MARIN)

Если во Франции будет избран оппозиционный парламент, то постоянные разногласия президента Эмманюэля Макрона и будущего премьер-министра снизят возможность Франции помогать Украине. Об этом LIGA.net заявила исследовательница Французского института международных и стратегических дел Луиза Суверби для текста: "Может быть, как с Конгрессом". Помешает ли авантюра Макрона помощи Киеву.

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По ее словам, Макрон мобилизовал вопросы обороны на внутренней и европейской арене, а также пытался дистанцироваться от основных оппозиционных сил, подтверждая поддержку Украины и усиливая риторику в отношении войны.

В то же время является неопределенной способность французского лидера проводить такую же политику в сожительстве с оппозиционным парламентом и правительством, отметила Суверби.

"Во Франции есть традиция "зарезервированной сферы" для президента во внешней и оборонной политике. Но эта практика не закреплена в конституции. В период сожительства конституции придерживаются строже, а она также дает полномочия правительству", – отметила она.

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К неопределенному распределению полномочий добавляется риск, что действиям президента будет препятствовать бюджет, которым владеют правительство и парламент. Так, объемы помощи Украине утверждены на 2024 год, но на 2025-й нет.

По мнению эксперта, в случае сожительства с оппозиционными институтами, Макрон "может соблазниться" еще сильнее закрепить свою роль в оборонной политике и поддержке Украины, однако это будет зависеть от ресурсов, распределяемых не президентом.

Суверби считает, что постоянные разногласия президента и премьера снизят возможность Франции помогать Украине.

Президент Франции 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи, из-за поражения его партии Возрождения на выборах в Европарламент.

Ультраправое Национальное объединение (НО) получило 31,4% голосов, партия Макрона – 14,6%. Первый тур досрочных выборов состоится 30 июня, второй – 7 июля.

24 июня Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать.

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