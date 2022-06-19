Выборы во Франции: партия Макрона может потерять большинство в парламенте

Политическая партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, республика" вероятно потеряет большинство в парламенте после второго тура выборов, который состоится сегодня. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на последние результаты опросов перед голосованием.

Согласно опросам, партия Макрона победит на выборах, но не получит необходимые 289 мест для сохранения большинства в Национальной Ассамблее.

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Национальная Ассамблея играет ключевую роль в принятии законов. Также большинство в Ассамблее определяет состав правительства, от него зависит, кто занимает должность премьер-министра.

Потеря большинства в парламенте усложнит возможности Макрона внедрять запланированные реформы. Президенту придется иметь дело с коалиционным правительством (сейчас состоит из членов его партии) и премьер-министром от оппозиции.

Если партия Макрона не получит абсолютного большинства, это приведет к периоду политической неопределенности из-за разделения власти между партиями, чего во Франции не случалось уже более десятилетия. При пессимистическом сценарии во Франции может начаться парламентский кризис и, как результат, будут назначены повторные парламентские выборы, считает агентство.

Ни один опрос не показал, что основной конкурент правящей партии – левая Nupes, возглавляемая Жаном-Люком Меланшоном, – получит большинство в парламенте.

Парламентские выборы во Франции. В первом туре блок Макрона минимально обошел левых.

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Роман Брыль

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