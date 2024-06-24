"Не сдавайтесь. Голосуйте": Макрон написал французам письмо перед выборами – детали

Макрон заявил – сейчас у французов есть "три четких предложения": ультраправых, левых и его блока "Вместе ради республики!".

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать. Об этом говорится в его письме французам, написанном за неделю до первого тура парламентских выборов, пишет BFMTV .

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Макрон подчеркнул, что решение распустить парламент он принял "ответственно, с большой серьезностью" и после нескольких недель размышлений.

Он утверждает – роспуск был "единственным возможным выбором как для того, чтобы принять к сведению ваш голос на выборах в Европарламент, так и для того, чтобы ответить на существующий беспорядок и на будущий еще больший беспорядок".

Это решение было "тяжелым и внезапным", как для парламентариев, так и для французов, и вызвало "беспокойство, неприятие, иногда даже гнев", отметил президент Франции.

В то же время он считает, что это единственное решение, которое может позволить Франции "двигаться вперед и воссоединиться".

"Предстоящие выборы – это встреча доверия, серьезная, на которой мы должны определиться с выбором для нашей страны и для нашей жизни", – подчеркнул он.

Макрон напомнил, что по состоянию на сегодня у французов есть "три четких предложения": ультраправых, левых и его блока "Вместе ради республики!".

Третий путь он называет лучшим для Франции "не только потому, что он защищает французов и готовит к будущему, но и потому, что она единственная, кто точно может блокировать крайне правых, а также крайне левых во втором туре".

По его мнению, способ, которым происходит управление страной, требует коренных изменений.

В то же время Макрон подтвердил свою готовность попытаться создать коалицию, а также исключил возможность своей досрочной отставки и подтвердил намерение доработать до конца второй срок, который истекает в мае 2027 года.

"Эти выборы – наши. Вы их сделаете. Поэтому не бойтесь, не сдавайтесь. Голосуйте. Выбирайте уважение, амбиции и справедливость для нашей нации", – добавил Макрон.

Читайте также: "Может быть как с Конгрессом". Помешает ли авантюра Макрона помощи Киеву