"Не сдавайтесь. Голосуйте": Макрон написал французам письмо перед выборами – детали
Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать. Об этом говорится в его письме французам, написанном за неделю до первого тура парламентских выборов, пишет BFMTV .
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Макрон подчеркнул, что решение распустить парламент он принял "ответственно, с большой серьезностью" и после нескольких недель размышлений.
Он утверждает – роспуск был "единственным возможным выбором как для того, чтобы принять к сведению ваш голос на выборах в Европарламент, так и для того, чтобы ответить на существующий беспорядок и на будущий еще больший беспорядок".
Это решение было "тяжелым и внезапным", как для парламентариев, так и для французов, и вызвало "беспокойство, неприятие, иногда даже гнев", отметил президент Франции.
В то же время он считает, что это единственное решение, которое может позволить Франции "двигаться вперед и воссоединиться".
"Предстоящие выборы – это встреча доверия, серьезная, на которой мы должны определиться с выбором для нашей страны и для нашей жизни", – подчеркнул он.
Макрон напомнил, что по состоянию на сегодня у французов есть "три четких предложения": ультраправых, левых и его блока "Вместе ради республики!".
Третий путь он называет лучшим для Франции "не только потому, что он защищает французов и готовит к будущему, но и потому, что она единственная, кто точно может блокировать крайне правых, а также крайне левых во втором туре".
По его мнению, способ, которым происходит управление страной, требует коренных изменений.
В то же время Макрон подтвердил свою готовность попытаться создать коалицию, а также исключил возможность своей досрочной отставки и подтвердил намерение доработать до конца второй срок, который истекает в мае 2027 года.
"Эти выборы – наши. Вы их сделаете. Поэтому не бойтесь, не сдавайтесь. Голосуйте. Выбирайте уважение, амбиции и справедливость для нашей нации", – добавил Макрон.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи, из-за поражения его партии Возрождение на выборах в Европарламент (ЕП).
- Ультраправое Национальное объединение (НО) получило 31,4% голосов, партия Макрона – 14,6%. Первый тур досрочных выборов состоится 30 июня, второй – 7 июля.
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