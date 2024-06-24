"Не здавайтеся. Голосуйте": Макрон написав французам листа перед виборами – деталі

Макрон заявив – наразі у французів є "три чіткі пропозиції": ультраправих, лівих та його блоку "Разом заради республіки!".

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Французький лідер Емманюель Макрон закликав громадян країни зробити правильний вибір на майбутніх парламентських виборах та закликав їх голосувати. Про це йдеться у його листі до французів, написаному за тиждень до першого туру парламентських виборів, пише BFMTV.

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Макрон наголосив, що рішення розпустити парламент він ухвалив "відповідально, з великою серйозністю" і після кількох тижнів роздумів.

Він стверджує – розпуск був "єдиним можливим вибором як для того, щоб взяти до відома ваш голос на виборах до Європарламенту, так і для того, щоб відповісти на наявний безлад і на майбутній ще більший безлад".

Це рішення було "важким і раптовим", як для парламентарів, так і для французів, і викликало "занепокоєння, неприйняття, іноді навіть гнів", зазначив президент Франції.

Водночас він вважає, що це єдине рішення, яке може дозволити Франції "рухатися вперед і возз’єднатися".

"Майбутні вибори – це зустріч довіри, серйозна, на якій ми маємо визначитися з вибором для нашої країни та для нашого життя", – наголосив він.

Макрон нагадав, що станом на зараз у французів є "три чіткі пропозиції": ультраправих, лівих та його блоку "Разом заради республіки!".

Третій шлях він називає найкращим для Франції "не тільки тому, що він захищає французів і готує до майбутнього, але й тому, що вона єдина, хто точно може блокувати крайніх правих, а також крайніх лівих у другому турі".

На його думку, спосіб, у який відбувається управління країною, потребує докорінних змін.

Водночас Макрон підтвердив свою готовність спробувати створити коаліцію, а також він виключив можливість своєї дочасної відставки та підтвердив намір допрацювати до кінця другий термін, який закінчується у травні 2027 року.

"Ці вибори — наші. Ви їх зробите. Тому не бійтеся, не здавайтеся. Голосуйте. Обирайте повагу, амбіції та справедливість для нашої нації", – додав Макрон.

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